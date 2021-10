Le eccellenze del territorio biellese per il Caffè Florian di Venezia

Menabrea e Lauretana due espressioni di eccellenza del territorio Biellese con due primati assoluti e molto apprezzati dal pubblico: Lauretana è l’acqua più leggera d’Europa, Menabrea è il birrificio attivo più antico d’Italia. Entrambe hanno dedicato una bottiglia in special edition al Caffè Florian, il più antico Caffè al mondo che dal 1720 anima le Procuratie Nuove di piazza San Marco a Venezia.

La Birra Menabrea propone agli avventori di tutto il mondo che frequentano il Florian una bottiglia da 33 cl totalmente personalizzata della sua birra chiara che rappresenta le geometrie e i colori degli antichi arredi dello storico Caffè veneziano, mentre Lauretana ha realizzato un'etichetta speciale per la sua iconica bottiglia da 33 cl disegnata da Pininfarina. Birra Menabrea, ha sede a Biella, forte dei suoi 173 anni di attività e successi, rappresenta uno dei più celebri e apprezzati marchi di birra presenti sul mercato e il più antico birrificio italiano esistente. Birra Menabrea ha una posizione consolidata di primario player dell’industria birraria. Produce linee con diversi stili: Linea 150° Bionda – Premium Lager, Ambrata – Premium Amber, Strong – Premium Strong, Rossa – Premium Doppio Malto, Weiss – Non Filtrata di Frumento. Linea Top Restaurant: Light, Pils, Bock e Weiss. E la Christmas Beer – Birra Speciale Rossa. La nuova linea Arte in... con Arte Lattina – Pils, Minifusto da 5lt - Pils e Birra non filtrata - Arte in Bottiglia.

L’azienda biellese Lauretana, 50 anni di attività, ha saputo negli anni ritagliarsi uno spazio di livello nel panorama internazionale del food&beverage, legando il proprio brand ad un concept distintivo: il benessere del consumatore. Purezza e leggerezza sono le proprietà peculiari: Lauretana è un’acqua di fonte alpina e la sua sorgente si trova nell’area idrologica del Monte Rosa, in un territorio incontaminato ad oltre 1000 metri di altezza. Il primato di Lauretana è la leggerezza: con i suoi 14 mg/litro di residuo fisso, è l’acqua più leggera d’Europa, virtù che la rende ideale per coloro che scelgono uno stile di vita sano ed equilibrato. Il Caffè Florian venne aperto in Piazza San Marco, dove si trova ancora oggi, il 29 dicembre 1720 da Floriano Francesconi con il nome “Alla Venezia Trionfante”, ma ben presto prevalse la consuetudine tipicamente veneziana di chiamarlo semplicemente “Florian”.

Da oltre tre secoli, il locale rappresenta un ritrovo per artisti, intellettuali, politici e personaggi illustri, nonché punto di incontro di svariate realtà. Ancora oggi, il Florian è il luogo dove Venezia e il mondo si incontrano e dove veneziani e foresti si immergono nell’atmosfera unica del Caffè. Divenuto celebre in tutto il mondo per il suo stile unico e senza tempo, con i vassoi di servizio rigorosamente in argento e l'inconfondibile livrea dei camerieri, da anni il marchio Florian seleziona e crea una gamma di prodotti nelle linee Gourmet, Lifestyle e Design, caratterizzati dalla qualità, eleganza e raffinatezza tipici dello stile italiano e disponibili nei corner shop presso i Florian di Venezia, di Taipei e Taichung (Taiwan) e sul sito internet www.caffeflorian.com.