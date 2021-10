Dad e rientro a scuola: "I nostri figli saranno i futuri adulti, dobbiamo aiutarli", scrive una mamma

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una mamma preoccupata per i propri figli riguardo al rientro a scuola dopo tanto tempo in Dad.

<Mi chiamo Federica e sono mamma di due figli una di 26 anni e uno di 16. Ho deciso di scrivere questa lettera per porre l'attenzione a un argomento secondo me sottovalutato, il rientro a scuola e soprattutto il disagio emotivo che ha lasciato negli studenti di tutte le età il periodo in cui i nostri ragazzi hanno dovuto studiare in DAD. Il rientro a scuola non è semplice, in quanto a parte i ragazzi non preparati perché dopo quasi due anni di DAD sono comunque rimasti indietro, se non addirittura bocciati, con il Covid hanno comunque provato un forte disagio che non tutti hanno esternato. Spesso i bambini, i ragazzi si chiudono in loro stessi o apparentemente fanno vedere che va tutto bene quando invece vivono un forte malessere. Secondo me abbiamo sottovalutato il danno a livello psicologico, basti pensare come si sono creati un mondo parallelo fatto di internet e giochi, proprio per evadere da quello che succedeva intorno a loro, in oltre bisogna valutare le situazioni dei singoli sia a livello famigliare che caratteriale, quanti ragazzi si sono trovati a dover vivere rinchiusi a forza in un ambiente ostile magari con dei gravi problemi famigliari e tutto questo se lo portano dentro magari avendo un comportamento ribelle, ma non solo c'è il problema della demotivazione non hanno stimoli e sono spenti senza obbiettivi e senza interesse. C’è un articolo molto interessante dove Save the Children da voce agli studenti e dove si parla di un rischio di abbandono di circa 34 mila studenti delle superiori e non penso che sia solo pigrizia da parte dei nostri ragazzi ma un enorme campanello di allarme, i nostri ragazzi hanno bisogno di noi, delle istituzioni e forse è ora di intervenire e di cambiare le cose>.

<Mi pongo e vi pongo una domanda - continua la mamma - perché nonostante la scuola sia tornata in presenza i compiti continuano a essere assegnati via email tramite Classroom e non in modo tradizionale a scuola al termine della lezione? Mi chiedo questo perché trovo assurdo che venga dato il diario e poi non venga utilizzato sperando che i ragazzi e bambini si organizzino in autonomia compiti, verifiche e interrogazioni copiando mano a mano le email quando arrivano, inoltre so che questo sistema viene anche utilizzato in alcune prime elementari e fatemi dire che è veramente assurdo. Si ringrazia tanto i nonni che seguono i nipoti ma non tutti sono tecnologici o hanno telefoni di ultima generazione e quando vanno a prendere i nipotini a scuola anche volendo non possono aiutarli a fare i compiti perché devono aspettare mamma o papà che vada a vedere nelle email e trascriva il tutto….assurdo. Ripeto dobbiamo fare qualcosa non bisogna stare in silenzio e ricordiamoci che i nostri figli saranno i futuri adulti….dobbiamo aiutarli. Mi auguro che il mio pensiero venga ascoltato nella speranza di dare voce a tutte le persone che vivono o si sono accorte del disagio dei nostri ragazzi e chiedo alle autorità competenti di agire il prima possibile>.