EGB Evergreenbike ASD impegnata a pulire dei sentieri nel Biellese

Tutti sappiamo quanto sia piacevole e sicuro percorrere in E-bike/MTB o a piedi dei sentieri impeccabili, ben segnalati e puliti. Purtroppo non sempre è così perché il maltempo, il degrado e l’incuria raggiungono anche luoghi che meriterebbero di essere ben custoditi in quanto parte di un ambiente meraviglioso.

La promozione del territorio biellese è uno degli obiettivi primari del team EGB Evergreenbike ASD per cui, come già fatto con altri sentieri, si sono tirati su le maniche e incominciato a ripulire anche la “Vandornina”.

Dal percorso sono stati rimossi arbusti, rami e alberi caduti che bloccavano il passaggio, tolti dei detriti, raccolto immondizia, ecc. insomma tutto ciò che serve per pulire un sentiero e renderlo agevole per chiunque lo percorra. Per EGB contano i fatti e non le parole!