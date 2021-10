Contraffazione, Pichetto: “Pmi moda le più penalizzate, per Ocse totale violazioni manifatturiero pari a 24 miliardi”

"Il settore Moda si conferma il più penalizzato dalla contraffazione. I nostri imprenditori, riconosciuti in tutto il mondo per la qualità dei prodotti che portano sui mercati internazionali, subiscono infatti la concorrenza impropria di operatori criminali, con gravi ricadute economiche e sociali sulla produzione e vendita, perdite di occupazione e minori entrate per lo Stato". Lo dichiara il Viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, nel dare avvio oggi alla Sesta edizione della Settimana Anticontraffazione, l'iniziativa ideata e organizzata dalla Direzione Generale Tutela della Proprietà Industriale -UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui danni e i rischi connessi alla contraffazione."

Dall’ultimo studio che OCSE ha realizzato per il MiSE emerge che nel 2019 il commercio mondiale di prodotti contraffatti e piratati che violano i marchi registrati italiani ammonta a circa 24 miliardi di Euro, pari al 3,6% delle vendite totali del settore manifatturiero italiano, comprese le esportazioni", ha precisato Pichetto. "L’Italia, come noto, è tra le economie più penalizzate dalla contraffazione, al quarto posto dopo Stati Uniti, Francia e Germania. Il settore Moda, vale a dire abbigliamento, calzature e articoli in pelle, si conferma il settore più colpito. Anche in termini di importazioni in Italia di prodotti falsi –che complessivamente ammontano a quasi 9 miliardi di Euro (2,1% delle importazioni totali italiane)- l’abbigliamento contraffatto rappresenta una quota estremamente rilevante in valore assoluto".

Più in particolare, la Settimana 2021, prevede fino al prossimo 31 ottobre webinar incentrati sulla presentazione di studi realizzati dal MiSE in collaborazione con partner nazionali e internazionali; workshop rivolti a imprese ed esperti; iniziative di sensibilizzazione a favore dei cittadini-consumatori. Il viceministro ha inoltre ricordato come l'impegno del Mise su questo fronte e' massimo, precisando infatti che "anche in questa consapevolezza abbiamo aperto al MiSE un Tavolo di lavoro per il settore tessile – moda, particolarmente provato dalla crisi pandemica: per ascoltare le istanze delle aziende e proporre soluzioni mirate".

Infine, assieme all'adozione delle linee strategiche di intervento sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023, pubblicate dal mise lo scorso giugno, "il Ministro Giorgetti ha appena nominato il Consiglio Nazionale per la lotta alla contraffazione e all’Italian Sounding, organismo interministeriale che delinea gli indirizzi strategici del contrasto al mercato del falso, un altro segno tangibile del nostro operato", ha concluso Pichetto.