Carenza organico a Zumaglia, solidarietà di Forza Italia al sindaco De Faveri

A una settimana di distanza dall’episodio denunciato da Iuri Toniazzo, capogruppo di minoranza in consiglio comunale a Zumaglia, costretto a recarsi al comune di Ronco per un duplicato della carta d’identità, in quanto in municipio a Zumaglia, per carenza di organico non potevano espletare la pratica, sulla vicenda è intervenuto il coordinatore provinciale di Forza Italia Alberto Fenoglio.

“Riguardo ala vicenda sulle difficoltà nel rilasciare un duplicato della carta d’identità presso gli uffici del comune di Zumaglia, - dichiara Fenoglio - che ha coinvolto il neo eletto sindaco De Faveri a pochi giorni dalla sua elezione, si evince un’evidente situazione di sotto organico di personale in cui versa l’apparato comunale”.

Forza Italia esprime quindi solidarietà a sindaco, come afferma Fenoglio: “Esprimiamo tutta il nostro sostegno ed incoraggiamento ad un amministratore che ha messo a disposizione della comunità tutto il suo entusiasmo giovanile ricoprendo un ruolo di grande responsabilità, costernato talvolta anche di insidie, quale quello di sindaco. Noi lo sosterremo in questo percorso di crescita con l’auspicio che anche tutti lo sostengano per il bene della comunità”.