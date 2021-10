Autunno in Piazzo

Al Piazzo Torna "Autunno in Piazzo" domenica 31, e in occasione dell'evento Piazza Cisterna (tutta la piazza) sarà chiusa dalle dalle ore 7.00 alle ore 19.00. come anche Piazza Cucco , dalle ore 00.00 alle ore 19.00.

Dalle 10 in piazza si potrà visitare il mercatino dei sapori e della creatività, e dalle 14 è il programma la castagnata con la distribuzione di vin brulè.

L'organizzazione è a cura dell'associazione <Noi del Piazzo>, in collaborazione con la pro loco di Vaglio Pettinengo e del Comune di Biella.