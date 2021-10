Sandigliano meta cara per i corridori, a fine mese si celebra la Santa Messa del Podista

Come ogni anno, Sandigliano dedica l’ultimo venerdì del mese di ottobre ai corridori. La data scelta per la Santa Messa del Podista di quest’anno è il 29 ottobre e la celebrazione, in partenza alle 20 presso la chiesa di Santa Maria Assunta. La messa, nata per iniziativa delle associazioni podistiche del territorio, sarà celebrata da don Mario Parmigiani.