Un lupo sulle colline del vicino comune di Moncrivello?

Sta creando una certa apprensione, nel territorio di Moncrivello e nei centri limitrofi, la notizia di un possibile avvistamento di un lupo solitario nei boschi intorno al paese.

«Che si tratti di un lupo è tutto da confermare – precisa il Comune in una nota diffusa alla popolazione -. L'Amministrazione Comunale chiede di evitare allarmismi e avventate iniziative private, rispettando alcune buone e pratiche regole».

In particolare, il consiglio rivolto a chi ha stalle ed animali è di non lasciarli all'aperto nelle ore notturne; di tenere il cane al guinzaglio anche nel caso di passeggiate in collina e di controllare che i cancelli delle abitazioni siano chiusi, evitando che cani e gatti escano di notte.