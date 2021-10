Cercatore di funghi di 75 anni salvato dal Soccorso Alpino nella vicina Valsesia

Intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Servizio Regionale Elisoccorso questo pomeriggio nel comune di Serravalle Sesia per un cercatore di funghi 75enne bloccato un una zona di bosco impervio nei pressi della borgata di San Giacomo.

L'uomo è stato raggiunto dapprima dalle squadre a terra del Soccorso Alpino che, dopo averne valutato le condizioni sanitarie, hanno richiesto il recupero tramite l'elisoccorso. Dopo aver tagliato alcune piante per ricavare uno spazio idoneo per far calare l'equipe, i tecnici hanno collaborato all'imbarco dell'uomo che a bordo dell'eliambulanza è stato condotto in ospedale.