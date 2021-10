Lessona: Ingenti danni all'abitazione andata a fuoco. Verifiche sulla struttura in corso

Lessona, casa invasa dalle fiamme e dal fumo: si lotta per spegnere l'incendio (foto M. Benedetti)

Aggiornamento delle 13.30: I Vigili del Fuoco hanno riportato alla normalità lo scenario dell'incendio dell'abitazione che, a causa degli ingenti danni provocati dalle fiamme, verrà dichiarata inagibile. Si sta provvedendo in questo momento allo smassamento del materiale bruciato e alla verifica della struttura.

Ore 12.30: Momenti di terrore al confine tra Lessona e Cossato. Un'intera abitazione è stata invasa dalle fiamme, a seguito di un incendio scoppiato, per cause da accertare, poco dopo le 12 di oggi, 26 ottobre. Il fuoco ha colpito il tetto ed è penetrato all'interno delle stanze. Sul posto si sono portati quattro mezzi dei Vigili del Fuoco di Biella e Cossato, con tanto di autobotte per contenere il rogo.

Al momento stanno intervenendo quattro squadre ma le operazioni di spegnimento risultano complesse. Un fumo immenso si sta sprigionando ed è visibile ad occhio umano, a molti chilometri di distanza. Dalle prime informazioni raccolte non c'erano persone all'interno del locale. Presenti anche i Carabinieri.