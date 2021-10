Incidente stradale a Camburzano nella mattinata di oggi, 26 ottobre, all'incrocio dei semafori. Per cause da accertare due auto si sono scontrate riportando danni alle carrozzerie. Fortunatamente entrambi i conducenti non sono rimasti feriti. Il traffico ha subito rallentamenti, in attesa della rimozione dei veicoli. Sul posto gli agenti di Polizia per i rilievi del caso.