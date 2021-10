Cade a terra dopo uno spintone, anziana finisce all'ospedale

Momenti di preoccupazione al Vandorno di Biella. Secondo le prime ricostruzioni, una donna di circa 80 anni sarebbe stata spintonata nel tardo pomeriggio di oggi, 26 ottobre, da un senzatetto di origine straniera, di quasi 60 anni, per cause ancora da accertare. A detta di alcuni testimoni, che hanno assistito al fatto, l'uomo le avrebbe dato una spallata facendola cadere a terra.

Ad assisterla un Carabiniere in borghese che ha immediatamente allertato il 118. Una volta sul posto, il personale sanitario ha provveduto a trasportare la donna in ospedale per i controlli del caso. In Pronto Soccorso è finito anche il senzatetto per essere sottoposto agli accertamenti di rito. Presenti anche i Carabinieri che ora dovranno accertare l'esatta dinamica dell'accaduto.