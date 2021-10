Biella, ubriaco si addormenta in macchina in mezzo all'incrocio nel cuore della notte (foto di repertorio)

Parcheggia l'auto in mezzo all'incrocio e si addormenta nel cuore della notte. È accaduto questa notte tra le vie Galimberti e Tripoli, a Biella: protagonista dell'episodio un 54enne di Biella, trovato sotto gli effetti dell'alcol.

A segnalare la “strana” sosta un passante che, pensando ad un malessere e temendo per la salute della persona alla guida, ha immediatamente avvertito le forze dell'ordine. Una volta sul posto, la Polizia ha svegliato il conducente sottoponendolo ai controlli di rito: alla fine è risultato positivo all'alcol test con un tasso pari a 1,93 mg/l. Agli agenti avrebbe inoltre spiegato che pensava di aver sostato il veicolo a lato della strada. Inevitabile la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente.