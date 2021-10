Biella, ragazza di 15 anni investita da un'auto

Attimi di paura a Biella per una ragazzina investita nella tarda mattinata di oggi, 26 ottobre. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto ma, stando alle prime informazioni raccolte, una 15enne sarebbe stata travolta da un'auto condotta da un 55enne in viale Roma.

La giovane è stata immediatamente assistita dal personale del 118 e trasportata al Pronto Soccorso in codice giallo. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale di Biella per i rilievi del caso che ricostruiranno la dinamica dell'accaduto.