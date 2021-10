Biella, 90enne cade in casa: i Vigili del Fuoco la soccorrono con l'autoscala (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Momenti di preoccupazione questa mattina, 26 ottobre, a Biella. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in una palazzina del centro per un'anziana caduta in casa e impossibilitata a rialzarsi.

La squadra ha impiegato l'autoscala per portarsi all'appartamento della 90enne, trovata riversa a terra e cosciente. Sul posto si sono portati anche i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna in ospedale per accertamenti.