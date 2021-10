Pray, il salone polivalente si trasforma a tema Halloween

La giornata di Halloween si preannuncia densa di iniziative nel comune di Pray. In particolare, a partire dalle 17 di domenica 31, i partecipanti saranno condotti all’interno del Polivalente appositamente allestito come un ospedale psichiatrico. Per l’occasione, si entrerà in gruppi di 17 persone, ogni 17 minuti, per un totale di 17 gruppi.

Al termine del tour, il salone cambierà atmosfera trasformandosi nel luogo che ospiterà la cena delle 19. È possibile prenotare uno dei menù proposti (polenta concia, wurstel e crauti, fritto misto al cartoccio e altro) chiamando il 379.2706557 oppure il 334.9682597. Green Pass obbligatorio.