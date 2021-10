In scena la Festa della Mela dopo un anno di stop Covid, molti visitatori a Sostegno

Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, torna a Sostegno la tradizionale Festa della Mela, andata in scena domenica scorsa per le vie del paese incastonato nell'alta Valsessera. Grande successo per la manifestazione, con la presenza di molti visitatori e stand dei produttori. Nutrita partecipazione anche al pranzo su prenotazione, realizzato dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso, in collaborazione con il Comune. Protagoniste assolute della rassegna ancora una volta le frittelle di mela.