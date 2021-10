A Casapinta la panchina rosa realizzata dalle due consigliere comunali: “Sarà abbellita da artisti con frasi”

Una panchina rosa come segno di adesione al mese di prevenzione del tumore al seno. È l'iniziativa messa in campo dal comune di Casapinta, in occasione dell'Ottobre Rosa, promosso dalla Lilt.

“Come tutti gli anni abbiamo aderito – spiega la consigliera comunale Marianna Guardia – Per cambiare, abbiamo dipinto io e la consigliera Vanna Guglielmella, la panchina ad inizio paese. Questa panchina si trova tra le altre cose in una posizione strategica, vicina al balcone fiorito che si è deciso di rinnovare dall'anno scorso. Nelle prossime settimane, la panchina verrà ulteriormente abbellita da artisti con frasi inerenti la forza delle donne e il loro valore”.