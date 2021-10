Ottimi risultati all’evento “Ruote nella storia” di Biella per gli equipaggi della scuderia Giovanni Bracco

Ottimo risultato per gli equipaggi della "Scuderia Giovanni Bracco", squadra sportiva dell’AMSAP (Auto Moto Storiche Alto Piemonte) di Biella, che hanno preso parte ieri, domenica 24 ottobre 2021, all'evento "Ruote nella Storia", organizzato da ACI Storico e ACI Biella.

La manifestazione, definita dagli organizzatori "a bassa componente agonistica", ha alternato momenti ludico-culturali (esposizione delle vetture in Piazza Duomo, a Biella, e successiva visita al Ricetto e alla Chiesa Romanica di Magnano) ad altri di carattere sportivo, con l'effettuazione di alcune "prove di abilità" dedicate agli appassionati e ai neofiti della disciplina della Regolarità. Al termine dell'evento è stata poi redatta una classifica assoluta, dove gli equipaggi della "Giovanni Bracco" si sono distinti per gli ottimi risultati raggiunti; qui di seguito riportati con quelle che, in una normale gara di regolarità, sarebbero state anche le posizioni ottenute nelle diverse classifiche di raggruppamento. La vittoria e il primo posto fra le vetture del 3° raggruppamento è andata agli ormai esperti regolaristi Filippo e Luigi Vigna (in questa occasione con il giovane Filippo alla guida), su Alfa Romeo Giulietta Spider. Anche il secondo posto assoluto e del 3° raggruppamento è andato a un equipaggio della Bracco, composto da Giorgio Delpiano e Costanza Filidoro G.P., su Porsche 356 AT2 Coupé.

A seguire: il Presidente della Scuderia, Cesare Brovarone, in coppia con Marco Barbera su di una Porsche 911 3.0 SC, si è piazzato al 5° posto assoluto, primo del 9° raggruppamento; Giuseppe e Pietro Barazza, su Porsche 911 SC, hanno concluso al 9° posto assoluto e al primo del 7° raggruppamento; Roberto Danasino e Giuliana Ceria, su MG B, hanno terminato le prove al 20° posto assoluto, primi nella classifica del 4° raggruppamento; Alberto Ritegno ed Elisa Furno, su Autobianchi A 112 Abarth, hanno chiuso al 21° posto assoluto, secondi fra le vetture del 7° raggruppamento; e infine Gerard Laboisse e Ugo Valter, su Fiat 124 Spider, si sono piazzati al 42° posto assoluto, quattordicesimi fra le vetture del 6° raggruppamento.