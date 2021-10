LILT for Biella 2021, di nuovo tutti a teatro per sostenere la prevenzione del tumore al seno

Dopo lo stop imposto dal Covid nel 2020, torna LILT For Biella, la serata evento che conclude LILT For Women - Campagna Nastro Rosa. Giunta alla sua VII edizione, la kermesse è stata organizzata ancora una volta grazie al sostegno del Comune di Biella che permetterà di usufruire gratuitamente del Teatro Sociale “Villani” e al supporto di tutti coloro che mettono a disposizione la loro professionalità nell’organizzazione dello spettacolo.

Sulla Panchina Rosa, il simbolo scelto quest’anno da LILT Biella per la campagna di prevenzione del tumore al seno, si siederanno alcune donne molto conosciute sul territorio: Dott.ssa Franca Trancredi, Prefetto di Biella - Dott.ssa Teresa Angela Camelio, Procuratore Capo di Biella - Dott.ssa Paola Rava, Presidente del Tribunale di Biella - Dott.ssa Cinzia De Candia, Medico Chirurgo e Responsabile dell’Ambulatorio Senologico di Spazio LILT – Stefania Massera, imprenditrice e titolare presso Pasticceria Massera Gino - Anais Drago, Violinista e Cantante. La serata sarà presentata da Cristiano Gatti e non mancheranno i consueti momenti di musica e spettacolo con Anais Drago, The Sentimental Mood, Kall Senders, Giulia Botta, Paolino e Alessia e Arianna Quartesan.

Ospite speciale della serata: Maria Grazia Tringale, giovane soprano che ha ottenuto numerosi riconoscimenti anche a livello internazionale. L’appuntamento è per venerdì 5 novembre alle 20:30 presso il Teatro Sociale Villani di Biella con ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti ed esibizione obbligatoria del certificato Green Pass. Per maggiori informazioni: 0158352111 - info@liltbiella.it