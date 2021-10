Bollette rincarate di spese legali, botta e riposta tra ambulanti di Cossato e Seab

“Con riferimento alle notizie riportate da alcuni organi di stampa locale e alle doglianze sollevate da alcuni utenti di Cossato, interessati dall'attività di recupero dei crediti, affidata da SEAB a alla Società tra Avvocati NPL Management SpA/NPLM Legal Srl, si precisa che il compenso legale richiesto è conforme alle previsioni del Regolamento di Liquidazione dei Compensi per la Professione Forense del 2014, e viene applicato nel rispetto dei parametri in esso stabiliti in funzione degli scaglioni di valore. Qualora si verificassero occasionali disallineamenti in relazione alla contabilizzazione di fatture già saldate, si provvederà con l'immediata archiviazione ella posizione”.

Questa la risposta di Seab alle rimostranze mezzo stampa con cui, settimana scorsa, alcuni ambulanti del mercato di Cossato lamentavano di avere ricevuto dalla società di avvocati citata un’intimazione a regolare bollette rifiuti non pagate degli anni 2017 e 2109 per un importo complessivo di circa 100 euro, ma rincarate di spese legali eccessive , che portano la cifra richiesta a 500 euro e anche più, nonché il fatto di non avere ricevuto alcuna richiesta di pagamento precedente da parte di Seab.

“Ribadiamo fermamente – chiosa Seab nella risposta - che la riscossione dei crediti, che compete a SEAB in forza della vigente normativa nei comuni che hanno adottato la tariffa puntuale, oltre a essere ineludibile è anche prodromica alla sostenibilità del piano concordatario”.

Una puntualizzazione d’obbligo in vista dell’assemblea dei creditori chirografari del 3 novembre. Step fondamentale nella procedura di concordato preventivo in quanto, nel caso la maggioranza dei creditori approvi il piano concordatario, lo stesso sarà omologato dal Tribunale e sarà vincolante anche gli altri creditori.