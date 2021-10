Avis Coggiola, donato materiale scolastico nel ricordo di Luca Aimone Ceschin

Un gesto importante per ricordare il marito, il padre, l’amico, il donatore; è quello che hanno voluto fare Roberta Bergamin e in parte Avis Coggiola per ricordare Luca Aimone Ceschin, mancato lo scorso giugno in un incidente, donando alla scuola dell’’infanzia di Coggiola materiale Montessoriano (diversi oggetti per l’apprendimento scolastico e un tavolo luminoso cambiacolore) che sarà utilizzato dai bimbi della scuola materna.

“In una di queste attrezzature inoltre verrà apposta una targhetta ricordo riportante il nome di Luca che rimarrà nei ricordi dei bambini che frequenteranno la scuola anche negli anni a seguire – spiegano dall'Avis - Alla donazione che è stata voluta da Roberta ha partecipato anche il sodalizio avisino: quando Roberta ci ha accennato di questa donazione alla scuola dell’infanzia, in nome di Luca, la risposta è stata subito si, perché ci sembrava doveroso ricordarlo con un gesto importante e donando materiale alle scuole, ma soprattutto in nome suo, nostro donatore e volontario negli eventi che organizzavamo come la castagnata, dove era sempre in prima linea ad aiutarci. Non riuscirà a colmare il vuoto che ha lasciato ma in qualche modo cerchiamo di averlo sempre con noi in questa maniera”.