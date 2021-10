Viverone, nel 2022 i mondiali di nuoto pinnato

“Una occasione per il nostro territorio e per tutto il comparto legato al turismo. Occorrerà fare squadra per centrare questo obiettivo: significa disponibilità di tutti i settori interessati. Si ringrazia il signor Cinti Ider per la preziosa collaborazione che ha portato a questo risultato”.

Con queste parole il sindaco di Viverone, Renzo Carisio, annuncia che, a fine settembre 2022, nelle acque del lago di Viverone si svolgeranno i campionati mondiali di nuoto pinnato con la partecipazione prevista di 500 atleti provenienti da diverse nazioni.