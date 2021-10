Calcio, si festeggia il primo secolo di vita della Valle Cervo tra presentazione libro e sfide in campo

Weekend di festeggiamenti al Polivalente di Andorno Micca per il primo secolo di vita della Valle Cervo calcio. Un traguardo straordinario, giustamente celebrato in un volume scritto e curato da Danilo Craveia. Grande partecipazione di pubblico, sabato pomeriggio, alla presentazione del libro, che ha visto come relatori, oltre all'autore, anche il presidente Massimo Calamita e il sindaco di Andorno Davide Crovella.

Il testo racconta non solo le vicende strettamente sportive della Valle Cervo, ma anche il “sistema di riferimento” entro cui storicamente quelle vicende si sono svolte e, soprattutto, le testimonianze degli uomini che hanno “fatto” la Valle Cervo, tra aneddoti, curiosità, memorie e spunti di riflessione.

Domenica, invece, la parola è passata al rettangolo di gioco dove, al mattino, si sono sfidati i veterani della Valle Cervo Walking Team contro la compagine di Novara (calcio camminato) al campo “La Salute” di Andorno: 3-3 il risultato finale per la gioia di tutti i tifosi. La festa è proseguita nel tardo pomeriggio, con il rotondo successo (5-1) degli scacchi bianconeri nella stracittadina di Prima Categoria con le Torri Biellesi.