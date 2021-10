Calcio, il Torino Primavera torna a Biella: sarà sfida di Coppa con l'Alessandria

Il Torino Primavera torna a Biella per i sedicesimi di finale della Coppa Italia. Sarà il rettangolo in erba sintetica del campo di corso 53° Fanteria a ospitare questo mercoledì il match Torino-Alessandria, valido per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Primavera Timvision. Il fischio d’inizio è in programma alle 14. All’ingresso sarà obbligatorio presentare Green Pass + documento d’identità.