Basket femminile, Bonprix Bfb sfiora l'impresa a Torino

Un vero peccato il risultato finale della difficile trasferta delle ragazze del Basket Femminile Biellese, targato Bonprix, in quel di Torino. Dopo una partita dura sotto tutti i punti di vista, e questo coach Fabbri l'aveva preventivato in settimana, la sconfitta di misura di 54 a 58 sta stretta alle biellesi. Fin dal primo quarto le torinesi hanno messo "le mani addosso" alle ospiti, che però non si sono fatte intimidire dall'aggressività andando a vincere il primo quarto 15 a 7.

Nel secondo periodo cambiava l'inerzia della gara. L'aggressività delle padrone di casa, con molti contatti dubbi non fischiati dalla coppia arbitrale, ha lasciato alle ragazze della Bonprix solo 4 punti. A metà gara il tabellone segnava 25 a 19. Dopo la pausa lunga la gara tornava in mano alle ragazze di coach Fabbri. Ritrovatasi a -14 a metà del terzo periodo, la squadra tornava a difendere con ordine, recuperare palloni, giocando di squadra fino ad impattare sul 48 pari. Non riusciva nei minuti finali il sorpasso che avrebbe permesso alle laniere una vittoria tanto insperata quanto meritata.

"E' stata un'ulteriore prova di crescita dell'intero gruppo" commenta coach Marco Fabbri "avevo richiesto una prestazione di squadra su tutto l'arco della gara e così è stato. Peccato solo per il risultato".

TORINO TEENS BASKET -BONPRIX BFB: 58 - 54