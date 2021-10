BigMat di Mondin Imo & figli, il nuovo cingolato che può consegnare ovunque

Quando si rivolge lo sguardo alla montagna salta subito all’occhio il mosaico di affascinati e caratteristici paesi sparsi su tutto il versante. Viene quasi voglia di andarci a vivere ma, come tutti sappiamo, i numerosi vicoli o strade strette possono presentare degli ostacoli durante il trasloco.

Come tutte le difficoltà, anche questa può essere superata con l’aiuto di un gruppo di professionisti del settore edile e il biellese ha proprio chi fa al caso suo: BigMat di Mondin Imo & figli ha tutti i mezzi a disposizione per agevolare il trasloco in qualsiasi luogo si sia scelto come propria casa.

Grazie al nuovo muletto cingolato, il cliente potrà ricevere comodamente nella sua nuova dimora tutto l’arredo di cui ha bisogno, senza dovercelo portare manualmente o, nel peggiore dei casi, rinunciare a qualcosa.

BigMat Mondin Imo & figli - Biella Chiavazza, via Milano 123 bis - Tel. 015 28404

BigMat Mondin Imo & figli - Pavignano, strada Cantore Gironetta 1 - Tel. 015 561256