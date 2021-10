Halloween al Museo del Territorio Biellese

Il Museo del Territorio Biellese, dopo la “FAMU-Giornata delle Famiglie al Museo” e le “Giornate Europee del Patrimonio”, prosegue con le attività didattiche dedicate ai più piccoli.

Venerdì 29 ottobre, dalle ore 16.30, la sezione didattica propone il laboratorio “ANIMALI FANTASTICI”. L’attività è stata pensata come evento legato alla giornata di Halloween. I bambini saranno guidati alla scoperta delle figure misteriose che si nascondono nelle sale del Museo per scoprirne miti e leggende. Non mancherà il laboratorio creativo in cui i bambini daranno prova di tutta la loro fantasia per creare la loro creatura fantastica! Laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni.

Prenotazione obbligatoria: 015.2529345, museo@comune.biella.it