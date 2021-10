"Defining creativity", il TEDxBiella al Sociale. Ospiti Toso, Pistono, Basso, Liverani, Dionisio, Carbotti

Torna l’appuntamento con il TEDxBiella, l'evento che, il prossimo 13 novembre, porta a livello locale la formula dei “TED talk”: interventi brevi che focalizzano un argomento specifico con l’obiettivo di diffondere cultura in modo capillare e facilmente accessibile.

L’evento è organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, co-organizzato da BiBox ArtSpace e dai volontari Matteo Lusiani, Letizia Susta e Lodovica Battistella, con il patrocinio del Comune di Biella. “Abbiamo scelto di farci promotori di un evento TED a Biella perché abbracciamo appieno la filosofia di questa organizzazione: diffondere idee di valore, in modo che ognuno possa dare il proprio contributo culturale al cambiamento e che tutti possano contaminarsi con nuovi spunti provenienti da diversi ambiti e discipline - commenta Christian Zegna, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Uib -. Sono davvero contento che questo progetto venga organizzato dai Giovani Imprenditori con altri soggetti del territorio: è un modo per aprirci e farci "contaminare" con nuove realtà, proprio come vuole la filosofia TED. In più, il “nostro” TED parla di Creatività, richiamando così il riconoscimento di Biella Città Creativa UNESCO che ricorda a noi e al territorio quanto dobbiamo andarne orgogliosi e quanto sia importante raccontarlo”.

TED è una società no profit americana, nata nel 1984 sotto il motto di "ideas worth spreading", idee che vale la pena diffondere: i contenuti delle conferenze TED sono interventi brevi, della durata di un quarto d’ora circa, che vengono registrati durante l’evento e diffusi per aumentare il potere delle idee di essere motori di cambiamento. Le TED conferenze si svolgono in tutto il mondo. "Sarebbe sicuramente più facile organizzare una classica conferenza con sei speaker, senza per forza dover proprio organizzare un evento TEDx che impone regole e tempistiche molto stringenti – spiega Luca Murta, vice presidente GGI UIB e organizzatore dell’evento -. Tre anni fa abbiamo però deciso di voler provare a portare il TED a Biella proprio perché vorremmo che la nostra città abbia un respiro sempre più aperto e internazionale, esattamente come lo spirito TED insegna".

"Defining creativity" è il tema del TEDxBiella attorno a cui ruoteranno i “talk” di 6 esperti di diversi ambiti, tutti legati dal filo rosso della creatività: un elemento che caratterizza in modo speciale anche Biella, non a caso riconosciuta come Città Creativa UNESCO.

I 6 protagonisti dei TED Talk sono Emiliano Toso Musicista e compositore a 432Hz, Irene Dionisio Regista e artista visiva, Alice Pistono Editrice e divulgatrice scientifica, Nicoletta Carbotti Architetta e designer, Daniele Basso Artista, Martina Liverani Giornalista e scrittrice specializzata in cucina e alimentazione

Come partecipare a TEDxBiella TEDxBiella si svolgerà in presenza, sabato 13 novembre 2021 al Teatro Sociale Villani: i posti sono limitati e le adesioni necessarie (iscrizioni aperte da sabato 30 ottobre). L’evento sarà trasmesso anche in streaming grazie alla diretta Facebook dalla pagina TEDxBiella. Ulteriori informazioni e approfondimenti sono disponibili su https://www.tedxbiella.com/