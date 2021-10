A Veglio si premiano i campioni italiani di fuoristrada

È stata una giornata importante quella di domenica 24 ottobre a Veglio dove, a partire dalle 17,30, si è tenuta la premiazione dei piloti vincitori del C.I.V.F., il campionato italiano di velocità su fuoristrada.

La località scelta è stata la Romanina, storico punto di riferimento per il mondo dei motori biellesi nonché una delle prove più famose del Rally della Lana. Con circa 200 partecipanti e quasi tutti i piloti presenti, la celebrazione è stata “Il giusto passaggio di testimone al nuovo primo assoluto Duilio Lonardi”, così commenta l’ex campione Denis Cortese. Oltre a Lonardi, sono stati premiati anche i vincitori per ogni categoria: Enrico Giudici nei Prototipi; Luca Righelli nei Preparati (vetture di serie modificate con un assetto da gara); Lorenzo Vianello nella Formula Classic (categoria dedicata agli esordienti) e Serena Rodella nel campionato femminile Women in Motorsport.