È possibile richiedere servizi di catasto online?

Dimentica file e appuntamenti con gli uffici di competenza: puoi chiedere i documenti di catasto online direttamente da casa tua e in piena sicurezza. Si tratta di servizi telematici che evitano a chi ha già tante pratiche burocratiche da sbrigare l’ennesima giornata in giro per uffici.

Che ti serva una visura catastale, la planimetria di un immobile o la verifica di un’ipoteca, puoi risolvere i tuoi dilemmi in poco tempo e ricevendo tutti i documenti del catasto di cui hai bisogno.

Cos’è il catasto e quali servizi offre

Con il termine catasto ci si riferisce a un inventario di tutte le proprietà immobiliari (edifici e terreni compresi) che appartengano a proprietari pubblici o privati sul territorio italiano. In genere, un ufficio del catasto è presente in ogni provincia e ha la possibilità di fornire anche alcuni documenti relativi a proprietà in altre zone d’Italia.

Il catasto online è un archivio di tutte le pratiche catastali in formato digitale, che il singolo cittadino o qualcuno incaricato dalle forze dell’ordine può richiedere in qualsiasi momento. Per ottenere dei documenti catastali hai bisogno di alcuni dati del proprietario dell’immobile.

Ma a cosa potrebbero servire tali documenti? A stabilire con esattezza le dimensioni e il perimetro di un terreno, per esempio. Oppure a verificare la presenza di ipoteche su un immobile che hai ereditato o che desideri acquistare. Le pratiche catastali servono anche a stabilire che tasse e imposte su un immobile siano state calcolate correttamente.

Perché usufruire del catasto online

Il crescente utilizzo di internet e la digitalizzazione di molte operazioni burocratiche hanno decisamente snellito alcune pratiche per i singoli cittadini e le imprese. Il servizio di catasto online è utile per ottenere i documenti di cui si ha bisogno senza dover prendere appuntamenti e recarsi di persona negli appositi uffici.

Potrebbe fare al caso tuo se:

● ti trovi fisicamente in una provincia o in una regione diversa da quelle in cui è ubicato l’immobile, oppure sei all’estero;

● vuoi effettuare una verifica veloce di un immobile che intendi acquistare;

● hai ricevuto dei beni in eredità e vuoi verificarne i dettagli senza allontanarti dalla tua famiglia;

● hai difficoltà a spostarti in città con i mezzi;

● preferisci ridurre i tempi di attesa negli uffici pubblici.

In tutti questi casi puoi richiedere dei documenti riferiti alla situazione catastale e alla conservatoria direttamente online.

Per farlo ti servono alcuni dati come nome e cognome del proprietario, il numero identificativo della pratica catastale, oppure l’ubicazione precisa dell’immobile. Puoi ottenere i documenti relativi a un terreno o a un fabbricato anche se sei un’azienda che gestisce numerosi immobili e ha bisogno di un database sempre aggiornato dal quale attingere.

Come richiedere un documento catastale sul web

Rivolgiti agli appositi portali di catasto online e verifica che il documento di cui hai bisogno sia tra i servizi offerti. Poi prenotalo inserendo alcuni dati e pagando la cifra, normalmente abbordabile, dovuta a tale servizio telematico.

In pochi giorni riceverai i documenti che hai chiesto in maniera assolutamente sicura. Otterrai visure catastali, copie di atti notarili riferiti all’immobile, mappe e planimetrie direttamente sulla tua casella di posta elettronica.

In questo modo avrai snellito il processo di verifica e archiviazione delle pratiche catastali che ti interessano e potrai procedere con una compravendita, il pagamento delle tasse, o qualsiasi altro intervento sull’immobile in questione.