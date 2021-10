Professione spettatore, 5 incontri in biblioteca per comprendere la danza

Per un lunedì al mese, a partire dall'8 novembre, alle 18, la biblioteca comunale di Vigliano Biellese accoglierà il ciclo di incontri "Professione spettatore", organizzati con la Fondazione Egri per la Danza di Torino e la Compagnia EgriBianco Danza, all'interno della programmazione pensata appositamente per il territorio biellese.

“La collaborazione del Comune con la Fondazione Egri per la Danza si arricchisce di anno in anno di contenuti, di proposte artistiche, di suggestioni e di progettualità”, dice il sindaco Cristina Vazzoler. “Professione Spettatore” è un progetto di audience engagement che consente, di approfondire i meccanismi della costruzione coreografica, per acquisire le chiavi di lettura per fruire al meglio della vasta proposta di spettacoli che compongono la Rassegna Interscambi Coreografici e che anche il Teatro Erios ospita. Il percorso è pensato per acquisire informazioni sulle Compagnie in programma e pone le basi per costruire una riflessione sia personale che condivisa sul linguaggio della danza nelle sue molteplici forme di oggi.

Obiettivo finale è dunque quello di creare un dialogo con il pubblico, renderlo partecipe grazie a strumenti critici che gli permetteranno di leggere e comprendere al meglio la scena artistica contemporanea. Incontri a ingresso gratuito, in programma l'8 novembre, il 6 dicembre, il 10 gennaio, il 7 febbraio 2022 e il 7 marzo, alle 18, nella Biblioteca Comunale di Vigliano Biellese, Largo Stazione, 1.