Brutta sorpresa per una biellese che si è ritrovata la fiancata dell'auto con evidenti danni e lo specchietto piegato. Il fatto si è verificato nel pomeriggio di giovedì scorso, in via Galimberti, a Biella.

“Non so chi possa aver compiuto un simile gesto ma l'amarezza è palpabile – spiega la nostra lettrice – Per fortuna sono assicurata ma mi domando: quale sia il divertimento di danneggiare i veicoli altrui? Andrò sicuramente a fare denuncia”.