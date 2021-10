Segnalazioni a Zimone per controlli composter, l'avviso del Comune: “Attenzione, non aprite a nessuno” (foto di repertorio)

“Attenzione, ci è stato segnalato che ci sono persone che stanno girando per le case per controllare l'utilizzo del composter. Il Comune però non è a conoscenza che oggi debba essere effettuato questo tipo di controllo”. A scriverlo nella giornata di oggi, 25 ottobre, il sindaco Piergiorgio Givonetti sui canali social del Comune.

“All'amministrazione non è arrivata nessuna segnalazione pertanto raccomandiamo di non aprire nessuno - prosegue la nota - Il controllo del composter è una pratica che dovrà essere eseguita ma dovrà essere concordata e autorizzata dal Comune che segnalerà il nome delle persone che saranno autorizzate ad entrare nelle proprietà private”.