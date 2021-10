Doppio incidente in super. Lunghe code e strada bloccata. Ci sono feriti FOTO

Ore 16: La collisione tra due furgoni in super all'altezza di Vigliano direzione Cossato ha immediatamente richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118 per soccorrere i feriti. Mentre erano in corso le operazioni e si formava una lunga coda qualche decina di metri prima un'auto si è ribaltata per cause in via di accertamento.

Sul posto dei sinistri anche la Polizia, i Carabinieri e la Polizia Locale di Vigliano.

Al momento non sono note le condizioni dei feriti. L'accesso in superstrada è stato chiuso per consentire le operazioni.

Seguiranno aggiornamenti.