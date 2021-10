Pino Scaccia nelle parole di Anna Raviglione

Mercoledì 19/10 si è tenuta, presso l’HOTEL AGORA’ la prima conviviale SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB DI BIELLA. Ospite della serata la Prof.ssa Anna Raviglione, docente del Bona e scrittrice, che ha presentato la biografia, da lei ultimata, sul giornalista ed inviato Rai Pino Scaccia, con il quale aveva curato una collana di libri, prematuramente scomparso.

Il libro si intitola Pino Scaccia “un inviato con l’anima”. La loro è stata un'amicizia speciale nata dalla passione comune per la storia e la scrittura. Sono state commoventi le parole della Prof.ssa Raviglione: “Ho portato a termine una sua volontà quella di parlare di quel passato che lo ha visto protagonista negli anni più importanti della sua carriera ,nel libro ,Pino mi prende per mano e mi accompagna in un volo rocambolesco alla scoperta della sua professione di inviato, aveva una sensibilità straordinaria, con poche parole regalava grandi emozioni e mi auguro di essere riuscita a trasmetterlo con le mie parole”.