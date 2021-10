L’Its Tam sul set di Rai Scuola

È stato un fine settimana impegnativo quello appena trascorso del 24 ottobre 2021 per l'istituto di corso Pella, per docenti e studenti. Nelle aule e nei laboratori sono sfilate le telecamere della RAI per "Professione Futuro", il nuovo programma di RAI Cultura che nasce con l’intento di far conoscere meglio e promuovere l’Istruzione tecnica e gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) attraverso un racconto in 12 puntate.

Il regista Massimo Terranova e l'autore Alessandro Greco si sono occupati del corso post diploma scelto dal MIUR con altri 11 per rappresentare, sul piccolo schermo, il suo ruolo d'eccellenza nel sistema nazionale degli ITS. Davanti alle telecamere la direttrice Silvia Moglia e i docenti Rossano Bisio e Marco Rivetti hanno raccontato filosofia e punti di forza del TAM, insieme agli studenti che hanno spiegato i motivi della loro scelta e le loro aspirazioni. Il presidente Pierfrancesco Corcione con l'imprenditore Massimo Marchi (CEO di Marchi & Fildi Group) nello stabilimento-laboratorio di Magnonevolo hanno poi introdotto il punto di vista delle aziende, culminato alle porte della città nei reparti del Lanificio Cerruti, con una chiacchierata insieme al CEO Filippo Vadda e al responsabile risorse umane Enrico Correale.

Dopo le aziende, è stata la volta dei progetti realizzati in collaborazione con aziende e centri di ricerca: insieme alle ricercatrici e docenti del TAM Ada Ferri e Alessia Patrucco, gli studenti hanno raccontato alle telecamere genesi, sviluppo e potenzialità dei principali progetti di ricerca svolti dal TAM in questi anni. I tre giorni di riprese si concentreranno in un documentario di una trentina di minuti che andrà in onda a inizio novembre sulle frequenze di RAI Scuola e resterà poi visibile su RAI Play.