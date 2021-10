Cna Biella e Cpia in collaborazione per aiutare gli stranieri a entrare nel mondo del lavoro

CNA Biella, Associazione di imprenditori e imprenditrici di territorio e il Centro provinciale per l’Istruzione degli adulti, CPIA, istituzione scolastica statale che si occupa dell’apprendimento permanente, nell’ambito delle loro rispettive mission cominciano un percorso di collaborazione nell’interesse dei cittadini stranieri e non, del corretto approccio al lavoro e del supporto alle imprese ed alla loro nascita. Questa nuova collaborazione nasce dalla necessità di fornire a chi si avvicina al lavoro, ma non è in possesso di un’adeguata competenza linguistica, le basi lessicali e di comprensione del linguaggio specifico della Salute e sicurezza sul lavoro. Si vuole essere vicini ai cittadini che hanno una buona idea imprenditoriale, ma per limiti oggettivi legati alla scarsa conoscenza delle norme, magari unita a una non perfetta padronanza linguistica, non riescono a Creare un’impresa.

Ed ecco che esperti CPIA nell’insegnamento dell’Italiano agli stranieri, ed esperti CNA in possesso di adeguate competenze tecniche si sono uniti in un esperimento formativo comune, organizzando due specifici corsi nei quali si parlerà di sicurezza sul lavoro, di che cos’è la partita Iva, ed altri temi in cui si fornirà un’infarinatura generale per permettere a tutti, anche ai cittadini stranieri, di entrare nel mondo del lavoro come imprenditori, e di comprendere cosa significa la sicurezza sui luoghi di lavoro. CNA e CPIA insieme invitano quindi i cittadini stranieri (e non) e gli imprenditori interessati a qualificare le loro maestranze a cogliere l’occasione formativa, praticamente gratuita, di investire sul proprio futuro un po’ del proprio tempo.

Le iscrizioni ai corsi sono aperte e proseguiranno anche a ridosso delle date di inizio dei corsi. Se scuola e lavoro viaggiano unite, molte mete potranno essere raggiunte prima, e meglio.