Nuova IONIQ 5: scoprila e guidala con Quattroruote da Nuova Assauto a Gaglianico

Quattroruote in collaborazione con Hyundai Italia e Nuova Assauto di Gaglianico, dà vita all’evento che offrirà a tutti l’opportunità di conoscere, e soprattutto guidare, la nuova IONIQ 5.Noi di Hyundai Motor Assauto, concessionaria ufficiale Hyundai per Biella e la Valsesia, siamo orgogliosi di essere stati scelti tra i concessionari che vivranno questa stupenda esperienza. Infatti nel week end del 30/10 – 31/10, potrai partecipare allo IONIQ 5 Driving Experience in cui avrai a disposizione 2 giorni per effettuare il tuo Test Drive in maniera totalmente diversa dal solito. Sarai assistito dagli esperti di Quattroruote che saranno a tua completa disposizione per spiegarti, con estrema chiarezza, tutte le peculiarità tecniche e farti vivere un’esperienza totalmente nuova e coinvolgente.

Non solo ti spiegheranno la nuova IONIQ 5 ma ti accompagneranno durante il Test Drive dove potrai approfondire le caratteristiche dell’auto, consigli per una guida efficiente e molto altro ancora. Vuoi essere tra i fortunati che avranno il piacere di vivere questa nuova esperienza? Compila il form di contatto sul sito www.nuovaassauto.com e verrai contatto per fissare la tua prova su strada con Quattroruote.

Prenota ora ➡ https://www.nuovaassauto.com/nuova-ioniq-5-scoprila-e-guidala-con-quattroruote/?utm_source=Newsbiella&utm_medium=Redazionale&utm_campaign=Redazionale