Biella, fiori fuori dal Tempio Crematorio: “Ci sarà bacheca per condividere pensieri e ricordi dei nostri cari”

“Porteremo fiori e ceri per ricordare i nostri cari in occasione dell’anniversario della scoperta dello scandalo del Tempio Crematorio”. Questa l’iniziativa organizzata dal comitato “A casa con me”, in programma martedì 26 ottobre, alle 9, fuori dalla struttura situata in via Felice Piacenza, a Biella.

“Quest’anno sarà presente una bacheca dove poter condividere pensieri, parole, ricordi dei nostri cari – spiegano commossi ai nostri taccuini – Frasi non più lunghe di 15 righe. Di questi scritti verrà realizzato un collage e inviato via email all’attenzione di un deputato che si è interessato alla nostra vicenda, conosciuto durante una recente manifestazione a Roma”. Lo stesso collage verrà letto durante la messa di suffragio, aperta a tutti, che si celebrerà in Duomo il prossimo 30 ottobre, alle 10.