Biella, infuriati alcuni lettori: “Danni a specchietti e fiancate e auto sfrecciano a folle velocità”

“Specchietti rotti, strisciate sulle fiancate dei veicoli parcheggiati, macchine che sfrecciano ad elevata velocità, difficoltà nel passaggio con più mezzi in corsa e stop quasi mai rispettati. Di fronte a tutto questo, cosa si può fare?”.

È la domanda che alcuni cittadini ci hanno posto per descrivere la situazione che si respira nel tratto di via Lorenzo Cucco, a Chiavazza, dove ogni giorno mezzi e automobilisti sembrano aver dimenticato le normali regole del codice della strada. I disagi sono sempre più evidenti per passanti e proprietari dei mezzi in sosta. Una protesta che diventa anche proposta concreta.

“Perchè non istituire il senso unico, come già accade nella vicina via Fratelli Cairoli? - si chiedono – Così facendo si ovvierebbe al doppio transito dei veicoli in un tratto di strada molto stretto, che può causare danni alle carrozzerie delle auto. Sarebbe già un gran cambiamento”.