Donato, domani l’incontro di COSRAB dedicato al compostaggio

Per tutelare l’ambiente c’è bisogno di informazione e consapevolezza, obiettivo che COSRAB si pone attraverso le campagne di sensibilizzazione. In particolare, alle 18:30 di lunedì 25 ottobre, il salone ‘Ex Società Operaia’, accanto al municipio di Donato, sarà il luogo ospite di un incontro informativo sul compostaggio e alle buone pratiche per gestirlo nella maniera corretta. L’incontro è riservato ai cittadini di Donato e ai proprietari di seconda casa. Il numero massimo di partecipanti è 25, necessario Green Pass.