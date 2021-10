Gifflenga capitale delle gare di tennistavolo

In una cornice soleggiata, si è svolta sabato al centro polivalente di Gifflenga la manifestazione societaria organizzata dallo Splendor 1922 con il patrocinio del comune di Gifflenga riservata agli atleti di tennis tavolo della società cossatese. A partecipare alle gare atleti e genitori che insieme si sono cimentati nel tardo pomeriggio in un appassionante torneo di doppio baraonda.

Per quanto riguarda i risultati sportivi bella affermazione di Lorenzo Mutluer nel torneo under 10 davanti a José Alvarado e Pietro Gausolino. A imporsi nella categoria ragazzi over 10 è stato invece Gabriele Negrone che in finale ha avuto la meglio su Francesco Zin. Alla premiazione finale presenti il sindaco di Gifflenga Elisa Pollero e il vicepresidente della società Aldo Botta.