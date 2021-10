Esordio con vittoria per Biella Rugby, Cus Genova Superata 45 a 12

Esordio convincente per Biella Rugby che alla prima prova di campionato, supera Cus Genova senza troppe difficoltà e conquista il primo bonus point della stagione grazie alle sette mete segnate, sei solo nel primo tempo, che portano ad un risultato finale di 45-12.

Quaranta minuti ad altissima intensità con possesso e territorio di marca gialloverde. Sedici minuti di attacco e due mete segnate all’ 8’ e al 16’ siglate da Panigoni, ma confezionate con il lavoro di tutto il pack degli avanti. Trasformazioni di Morosini. Alla rimessa in gioco dopo la seconda meta, ai gialloverdi in ricezione, sfugge l’ovale che rotola verso il fondo del campo. Abile Corona che schiaccia in velocità procurando i primi cinque punti a Genova. Biella torna ad attaccare pesantemente.

Un lungo multifase termina con la meta di Vaglio non trasformata. La meta del bonus arriva al 26’, una bella azione corale partita da Grosso, passata per Musso e terminata con i cinque punti segnati da Martinetto per il 24-5. Al 33’ è il turno di Milnes schiacciare l’ovale alla bandierina. Impossibile la trasformazione. Tre minuti più tardi, Vezzoli si impossessa della palla alla metà del campo, in finale devia su Panigoni che schiaccia al centro dei pali la sua terza realizzazione. Morosini Trasforma il 38-5. Al 38’ Cus Genova trova una touche ai cinque metri, vince la contesa e allarga la palla fino all’ala che segna la seconda meta di Genova. Mandivenga trasforma per il parziale di 38-12. Biella punta a contenere il vantaggio nella ripresa e a non concedere più nulla agli avversari che conquistano gli spazi, ma non concretizzano. Al 49’ arriva la settima meta gilalloverde segnata e trasformata da Morosini.

Complessivamente soddisfatto Marco Porrino a sua volta all’esordio sulla panchina del campionato di Serie A nel ruolo di head coach: “È stato bello ripartire, godiamoci anche il risultato. Siamo stati concreti, ma abbiamo sprecato alcune occasioni, ci può stare, tutti avevano una gran voglia di ‘fare’ che a volte può portare a ‘strafare’ e a questo punto si incappa nell’errore. Mi è piaciuto volto il ritmo tenuto per tutta la partita, la voglia di giocare e anche di osare, ci ha penalizzati la frenesia, ma non possiamo lamentarci proprio oggi. Devo dire che molte individualità mi hanno colpito sul campo, penso a Besso, a Morosini, a Milnes, a Vezzoli, a Tosetti, Morosini. Uno su tutti per qualità di gioco e ritmo, dico Luca Besso”.

Biella Rugby Club v Cus Genova 45-12 (38-12)

Marcatori: p.t. 8’ m. Panigoni tr. Morosini (7-0), 16’ Panigoni tr Morosini (14-0), 17’ m. Corona n.t. (14-5), 21’ m. Vaglio Moien n.t (19-5), 26’ m. Martinetto n.t. (24-5), 33’ m. Milnes tr. Morosini (31-5), 36’ m. Panigoni tr. Morosini (38-5), 39’ m. Corona tr. Mandivenga (38-12) s.t. 52’ m. Morosini tr. Morosini (45-12).

Biella Rugby Club: Scalerandi (10’ Musso); Tosetti, Morosini, Grosso (cap.) (59’ Laperuta), Martinetto; Benettin, Besso; Catalano (34’ Bertone), Vezzoli, Boccardo; Panaro, Loretti (75’ Zanotti); Vaglio Moien (50’ Zacchero), Milnes (45’ Romeo), Panigoni (50’ Chaabane). A disposizione: Ongarello. All. Porrino

Cus Genova: Migliorini; Corona (73’ Pichler), Mandivenga (73’ Satta), Nicosia, Vimercati (41’ Grassi); Ricca, Granzella; Bertinotti; Pendola, Gargiullo; Imperiale (cap), Repetto; Rifi (77’ Giacobbe), Bortoletto (41’ Boero), Giuliano (46’ Barry). A disposizione: Sandri. All. Bernardini

Arb. Maria Giovanna Pacifico (Benevento)

AA1 Fabio Franchini (Genova), AA2 Vincenzo Smiraldi (Torino)

Cartellini: nessun cartellino

Calciatori: Morosini (Biella Rugby) 5/7; Mandivenga (Cus Genova) 1/2

Note: Giornata soleggiata. Campo in ottime condizioni.

Presenti 250 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 5; Cus Genova 0

Player of the Match: Luca Besso (Biella Rugby)

Serie A – risultati II giornata: VII Torino - Rugby Parabiago 31-31; I Centurioni – Cus Torino 16-18; Biella Rugby – Cus Genova 45-12; Amatori Alghero – Rugby Milano (rinviata). Pro Recco (riposo).

Classifica: Cus Torino punti 9; I Centurioni 6; Biella Rugby e Rugby Milano 5; Parabiago e VII Torino 2; Amatori Alghero, Pro Recco e Cus Genova 0.