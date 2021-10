Calcio, successo in rimonta per Valdengo: pari amaro per la Biellese (foto di Biellese-Accademia Borgomanero di Studio Fighera per newsbiella.it)

Prosegue il duello a distanza tra la Biellese e lo Stresa: i lanieri si fanno rimontare 2-2 dall'Accademia Borgomanero e raccolgono il secondo pari di questo campionato. Al vantaggio iniziale di Panatti e Naamad, gli ospiti reagiscono con i centri decisivi di Piraccini e Pagliaro. I borromaici, invece, superano 3 a 0 il Venaria e agganciano in testa al girone proprio la squadra allenata da mister Rizzo.

Successo in rimonta per la Fulgor Valdengo che raccoglie tre punti importanti nel fortino dell'Alicese Orizzonti con le reti di Veneroso e Bernaudo.

Risultati del 9° turno

Alicese Orizzonti vs FR Valdengo 1-2

Biellese vs Accademia Borgomanero 2-2

Borgaro Nobis vs Città di Baveno 3-2

LG Trino vs Borgovercelli 1-1

Oleggio vs La Pianese 2-1

Pro Eureka vs Settimo 1-2

Stresa vs Venaria Reale 3-0

Verbania vs Dufour Varallo 2-2

Classifica

Biellese e Stresa 20

Oleggio 18

Borgaro Nobis 16

Aygreville e La Pianese 14

Accademia Borgomanero e Venaria Reale 13

Settimo, Pro Eureka e Verbania 11

FR Valdengo 9

LG Trino 8

Borgovercelli e Alicese Orizzonti 6

Città di Baveno 5

Dufour Varallo 2