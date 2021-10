Calcio, 1° successo per Chiavazzese: la Valle Cervo strapazza le Torri nel derby

La cura Peretti funziona. Col nuovo tecnico, la Chiavazzese raccoglie i primi tre punti del campionato superando 3 a 2 il Vogogna: a segno il trittico formato da Dondi, Naamad e Mihaila. Terzo successo di fila per il Vigliano che risale la china e si porta a pochi punti di distanza dai quartieri nobili del girone. Infine, il Città di Cossato cede di misura l’onore delle armi alla capolista Bellinzago.

In Prima Categoria, il Ponderano cade in casa e perde il primato in classifica. Rotondi successi per Valdilana Biogliese e Ceversama mentre la Valle Cervo ottiene il massimo della posta in palio nel derby con le Torri Biellesi. Infine, in Seconda, sorridono Gaglianico, Pollone e la Cervo.

Promozione

Risultati del 7° turno

Bulè Bellinzago vs Città di Cossato 1-0

Bianzé vs Dormelletto 0-0

Briga vs Piedimulera 4-0

Vogogna vs Chiavazzese 2-3

Vigliano vs Santhià 2-0

Juve Domo vs Arona 0-4

Sizzano vs Omegna 0-5

Sparta Novara vs Valduggia 0-0

Classifica

Bulè Bellinzago 17

Arona 15

Sparta Novara e Omegna 13

Briga e Città di Cossato 12

Dormelletto e Bianzé 11

Vigliano e Piedimulera 9

Santhià 8

Chiavazzese e Sizzano 7

Juve Domo 6

Valduggia 4

Vogogna 0

Prima Categoria

Risultati del 7° turno

Cigliano vs Gattinara 0-2

La Chivasso vs San Nazzaro Sesia ND

La Vischese vs Pro Palazzolo 4-0

Ponderano vs Virtus Vercelli 0-1

Pro Roasio vs Ceversama 0-3

Serravallese vs Junior Pontestura 0-2

Valdilana Biogliese vs Strambinese 2-0

Valle Cervo Andorno vs Torri Biellesi 5-1

Classifica

Virtus Vercelli 14

Ponderano, Junior Pontestura e La Vischese 13

Pro Palazzolo e Valdilana Biogliese 12

Valle Cervo Andorno 11

Gattinara 9

Strambinese, Serravallese e San Nazzaro Sesia 8

Ceversama e Cigliano 7

Torri Biellesi 1

Pro Roasio 0

Seconda Categoria

Risultati del 6° turno

Gaglianico vs Rmantin 1-0

La Cervo vs Lessona 2-1

Lumellogno vs Pro Novara 1-2

Pernatese vs Virtus Mulino Cerano 2-2

Pollone vs Valle Elvo 1-0

River Sesia vs Cameri 2-2

San Rocco vs Olimpia Sant’Agabio 1-1

Classifica

Pernatese e Cameri 14

River Sesia 13

Pro Novara, Rmantin e Gaglianico 11

Olimpia Sant’Agabio e Lumellogno 7

La Cervo e Lessona 5

Virtus Mulino Cerano, Valle Elvo e San Rocco 4

Pollone 3