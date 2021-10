Buona la prima per Teens Basket Biella, Arona finisce ko

Buona la prima per il Teens Basket Biella: all'esordio stagionale la squadra di coach Marco Cardano batte 66-57 Arona al Forum e fa festa davanti a più di 150 bambini del progetto "Minibasket per tutti, giochiamo per crescere". Dopo un primo tempo con tanti alti e bassi, il Teens dilaga nel terzo quarto: merito di una difesa spesso insuperabile, che porta i padroni di casa anche a +23 sul 60-37 (bomba di Maffeo a inizio quarto periodo).

Poi un calo di concentrazione e di energie permette agli ospiti di piazzare un parziale di 20-4 in 9 minuti e di rimontare fino al 64-57. Troppo tardi però per impensierire il Teens, che conquista meritatamente i primi due punti della stagione. Per Biella i migliori sono Maffeo e Ouro Bagna con 13 punti. Ospiti d'onore della serata "Capitan uncino" Ottorino Flaborea, il vice sindaco della città Giacomo Moscarola e Simonetta Stasi‎, rappresentante dell'AIL Clelio Angelino di Biella (associazione italiana contro le leucemie).

Soddisfatto il presidente Luciano D'Agostino: «È stata una serata di festa, in campo e fuori. Abbiamo ottenuto una vittoria preziosa e per nulla scontata, davanti a tanti bambini che rappresentano il nostro futuro. Avanti così, uniti, ambiziosi e determinati a inseguire i nostri obiettivi». Prossimo match sabato 30 ottobre, ancora al Forum, contro Ginnastica Torino.

Teens Basket Biella-Arona 66-57 (15-12; 33-24; 57-37).

Biella. Dotti 8, Cena ne, Brusasca, Guelpa 7, Ouro Bagna 14, ‎Caroli 8, Maffeo 13, Vercellino 2, Squizzato 6, Angelino, Perino ‎2, Ndzie 7‎. Allenatore: Marco Cardano.

Arona. Giacomelli 5, Realini 17, Manto 7, Buldo 10, Gatti 12, Cristina, Cesani 4, Bebessaharoui 2, Fedorenko, Allenatore: Francesco Petricca.