Biella perde contro l'Orlandina e rimane a zero: decisiva la lotta ai rimbalzi (Foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Nemmeno la seconda partita dice bene al gruppo di giovani di Zanchi, in una partita combattuta fino alla fine la spuntano i siciliani di Capo d’Orlando che lasciano i lanieri a quota zero nella casella dei punti conquistati.

L’approccio di Biella è stato più che ottimo 8 a 0 di parziale e Cardani costretto al time out subito al rientro Laganà e soci mettono a segno un parziale che riporta la partita sui binari della parità ma è un match in cui la fanno da padroni gli errori. Capo d’Orlando chiude la prima frazione in vantaggio di un punto e poi cerca di allungare nei secondi dieci minuti complice anche una migliore reattività a rimbalzo, doppiano i padroni di casa.

Pollone cerca di contenere la furia degli ospiti che però. Come i biellesi sbagliano tanto al tiro. Alla sirena luna lo svantaggio è di sole quattro lunghezze. Tutt’altra pasta nella ripresa Biella che nel terzo, complici sia Bertetti, ma soprattutto Hasbrouck producono ottimi risultati arrivando persino al vantaggio grazie a una tripla dell’enfant de pays Bertetti che però non commuta il tiro libero supplementare dopo la su aultima tripla. Gli ultimi dieci minuti sono però un calvario, Biella non vede più la retina, per la verità nemmeno l’Orlandina che però ha il merito di insistere di più negli ultimi minuti con i tiri dalla media che vanno a segno.

Il punteggio di 76 a 68 forse appare persino troppo severo, ma nel basket come nello sport vince chi la butta dentro. Da questa sera bisogna portarsi a casa la ritrovata, anche se a sprazzi vena di Hasbrouck e Davis, la continuità di Pollone, ma occorre lavorare sulla difesa e sui rimbalzi, la statistica parla chiaro Orlando ne ha capitalizzati 51 contro i 34 di Biella, nel derby sarà opportuna ben altra reattività ma bisogna crederci.

Edinol Pallacanestro Biella vs Infodrive Capo d’Orlando 68 – 76 (21 – 22; 37 – 41; 58 – 57)

Edilnol Pallacanestro Biella: Jacopo Soviero 4, Gianmarco Bertetti 15, Luca Infante 0, Carlo Porfilio 0, Tommaso Bianchi 3, Luca Vincini n.e., Matteo Pollone 18, Luca Loro n.e. , Alessandro Morgillo 7, Steven Davis 7, K. Hasbrouck 14 All.: Andrea Zanchi.

Infodrive Capo d’Orlando: Baye Modou Diouf 8, Tevin Mack 17, Quinn Ellis 7, Flavio Gay, Vittorio Bartoli 0, Matteo Laganà 20, Federico Poser 2, Ricards Klanskis, Samuele Telesca, Simone Vecerina 4, Francesco Reggiani 3, F. Gay 7, Nick King 8. All.: Marco Cardani.

Tiri Liberi Biella 3/7 Capo d’Orlando 3/8

Rimbalzi Biella 51 Capo d’Orlando 34

Assist Biella 18 Capo d’Orlando 11