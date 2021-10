Basket, domenica di passione per Edilnol Biella: c'è Capo d'Orlando

Anche se siamo solo alla quarta di campionato quella di oggi pomeriggio tra Biella e Capo d’Orlando è una classica sfida da dentro o fuori. Tutte e due le squadre sono reduci da tre sconfitte e si trovano ancora a zero nella casella dei punti incamerati. Mentre Capo d’Orlando è capitolata solo all’overtime contro l’Urania Milano nell’ultimo turno Biella è incappata contro la corazzata Udine e ha pagato dazio.

Il Forum diventa così l’arena ideale oggi per cercare di invertire la rotta, anche se gli acciacchi in casa Edinol la fanno da padrone soprattutto per il nuovo arrivato HasBrouck. Occorrerà tanta attenzione e soprattutto evitare amnesie collettive come all’esordio, dove dopo una buona partenza tutto il gruppo era naufragato andando sotto all’intervallo di venti punti. Biella ha la forza per portarla a casa ma dovrò giocare a mille all’ora.

Occorre un buon approccio alla gara suggerisce mister Zanchi in conferenza stampa pre partita è sarà quella la base di partenza, noi ci aggiungiamo anche una migliore percentuale al tiro soprattutto da quella della linea del tiro libero, risultata deficitaria nelle ultime partite. Quella di oggi rischia di essere punto a punto e ogni errore può risultare fatale. Fischio d’inizio alle 16,30: c’è un match da portare a casa.