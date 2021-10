Gabriele Lampo ce l'ha fatta all'Everesting nella sua sfida personale VIDEO

Per Gabriele Lampo l'Everesting è una sfida personale che che coinvolge sempre più corridori abituati alle grandi distanze e che deve essere preparata nei minimi particolari

Una ascesa di 8848 metri, pari all’altezza dell’Everest, una sfida epica, ma anche una prova di forza contro se stessi, questo è il risultato della sfida lanciata dal biellese Gabriele Lampo all' Everesting. Iniziata venerdi scorso alle ore 20 con condizioni meteo favorevoli, il teatro dell'evento è stato la pista Busancano di Oropa sino alla cima del Mucrone, salendo 8 volte e totalizzando il dislivello della montagna più alta del pianeta.

"Sono arrivato in cima al Mucrone alle 19 di oggi, sabato 23 ottobre, con un tempo di 23 ore - ha dichiarato soddisfatto il runner biellese che da anni corre in montagna sulle grandi distanze - sono sceso sempre correndo e fortunatamente non sono mai caduto a parte qualche inconveniente di stomaco. Ringrazio mia moglie e tutti i famigliari e gli amici, le funivie e grazie a Newsbiella che mi ha seguito"